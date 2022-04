ARCHIV - Ein Gewerkschaftsmitglied schwenkt eine Fahne mit dem Logo von Verdi. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Verkehr Warnstreiks am Montag bei Bus- und Eisenbahnbetrieben Von dpa | 23.04.2022, 07:48 Uhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für kommenden Montag Warnstreiks bei Bus- und Eisenbahnbetrieben in Niedersachsen angekündigt. Zur Arbeitsniederlegung seien die Beschäftigten der RegioBus Hannover, der Verden-Walsroder-Eisenbahn und von Aller-Bus aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. In Hannover solle der Warnstreik von 01.00 Uhr morgens bis 01.00 Uhr am Folgetag dauern. In Verden sollen die Beschäftigten die Arbeit von 05.00 bis 10.00 Uhr niederlegen.