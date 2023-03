Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Warnstreik nächste Woche in Kliniken und Kitas Von dpa | 09.03.2023, 19:16 Uhr

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für nächste Woche erneut zu Warnstreiks aufgerufen - diesmal geht es unter anderem um die Müllabfuhr, Busunternehmen und Krankenhäuser. In Niedersachsen und Bremen drohen auch an den Flughäfen Arbeitsniederlegungen, kündigte Verdi am Donnerstag an. Die Tarifverhandlungen seien dort festgefahren.