Warnstreik bei der Bahn Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down EVG Warnstreik lähmt Bahnverkehr in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 21.04.2023, 02:32 Uhr

Reisende und Pendler müssen am Freitag auch in Niedersachsen und Bremen wieder mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Beschäftigten von bundesweit rund 50 Eisenbahnunternehmen dazu aufgerufen, von 3.00 Uhr morgens bis 11.00 Uhr vormittags die Arbeit niederzulegen. Laut Deutscher Bahn wird der Fernverkehr deswegen bis 13.00 Uhr eingestellt und läuft anschließend nur schrittweise wieder an. Der Regionalverkehr der DB falle vormittags „weitestgehend“ aus.