Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Hannover Warnstreik im Busverkehr von Donnerstagfrüh an Von dpa | 04.05.2023, 03:02 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat Busfahrer in der Region Hannover zu einem eintägigen Ausstand aufgerufen. Heutesollen von Betriebsbeginn bis -ende die Busse des Unternehmens Regiobus Hannover still stehen, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. Auch in anderen Bundesländern soll es Warnstreiks geben. Ein zweitägiger Warnstreik bei der Bremer Straßenbahn AG soll in der Nacht auf Donnerstag hingegen zu Ende gehen.