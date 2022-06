ARCHIV - «Warnstreik!» steht auf einem Schild. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Tarife Warnstreik im ArcelorMittal-Werk in Bremen Von dpa | 02.06.2022, 10:36 Uhr

Beschäftigte des ArcelorMittal-Stahlwerks in Bremen haben sich am Donnerstagvormittag an einer Warnstreikaktion beteiligt. Damit will die Gewerkschaft IG Metall im Tarifstreit der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Stahlindustrie habe 2021 sehr gute bis Rekordgewinne eingefahren und auch die ersten beiden Quartale 2022 seien gut gelaufen, sagte der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Bremen, Bernd Rosenbaum am Donnerstag. Die Arbeitnehmer hätten dagegen seit drei Jahren keine Entgelterhöhung mehr bekommen.