Tarife Warnstreik-Absage: Privatbahnen setzen auf Fahrt nach Plan Von dpa | 13.05.2023, 19:22 Uhr

Nach der Absage des 50-Stunden-Warnstreiks bei der Deutschen Bahn streben in Norddeutschland die Privatbahnen Metronom, Enno und Erixx und die S-Bahn Hannover an, nach ihrem normalen Fahrplan zu fahren. Weil der Streik so kurzfristig abgesagt worden sei, sollten sich Reisende in den kommenden Tagen aber dennoch auf Behinderungen und Einschränkungen im gesamten Bahnverkehr einstellen, teilte die Metronom Pressestelle am Samstag in Uelzen für die Privatbahnen mit.