Blumen im Sonnenschein Foto: dpa up-down up-down Wetter Warmes Jahr 2022: Hitzerekorde in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 30.12.2022, 14:26 Uhr

Das Jahr 2022 ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Niedersachsen und Bremen ungewöhnlich warm und sonnig gewesen. Die Jahresmitteltemperatur lag laut der vorläufigen Jahresbilanz in Niedersachsen bei 10,7 Grad und damit 2,1 Grad über dem Mittelwert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Am 20. Juli wurde an einer Messstation im 20 Kilometer südlich von Hannover gelegenen Barsinghausen-Hohenbostel mit 40 Grad ein neuer Landesrekord aufgestellt. Der Herbst entwickelte sich zum drittwärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Mit insgesamt 1940 Sonnenstunden lag Niedersachsen deutlich über dem Wert der Referenzzeit mit 1456 Stunden.