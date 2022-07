Motorradfahrer fahren auf einer Straße in Eergötzen. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner up-down up-down Wetterprognose Warme Temperaturen in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 28.07.2022, 07:54 Uhr

Für die Menschen in Niedersachsen und Bremen wird es heute ein bewölkter und wieder wärmerer Tag. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad im Inland, etwas kühler wird es mit 20 Grad an der Nordsee. Ab dem Vormittag wird es abwechselnd sonnig und wolkig und bleibt meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Dabei weht ein meist schwacher Wind. Das bleibe auch in der Nacht zu Freitag so, es werde dann nicht mehr wolkig, sondern überwiegend klar sein bei Tiefstwerten von 9 bis 15 Grad.