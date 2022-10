Herbst in Niedersachsen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Warme Oktober-Temperaturen liegen über dem Durchschnitt Von dpa | 31.10.2022, 15:50 Uhr

Das Oktoberwetter in Niedersachsen und Bremen gehört zu den wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, verzeichneten die Wetterstationen in Niedersachsen im Oktober 2022 eine Durchschnittstemperatur von 12,8 Grad Celsius. In der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 lag der Durchschnittswert bei 9,6 Grad Celsius.