Notruf Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Waldbrandgefahr sinkt in den kommenden Tagen kurzzeitig Von dpa | 12.06.2023, 16:42 Uhr

Die Waldbrandgefahr in Niedersachsen sinkt in den kommenden Tagen für kurze Zeit. „Ab Sonntag und Montag dürfte die Gefahr aber schnell wieder steigen“, erklärte ein Agrarmeteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Für die kurze Verschnaufpause sorgen demnach ein Abflachen des Windes und lokale Schauer.