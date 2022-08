ARCHIV - Ein Löschhubschrauber hilft bei der Brandbekämpfung. Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Großeinsatz Waldbrand im Nationalpark Harz gelöscht Von dpa | 14.08.2022, 10:12 Uhr

Der Waldbrand am Brocken im Nationalpark Harz ist gelöscht worden. Am frühen Sonntagmorgen konnte „Feuer aus“ verkündet werden, wie die Stadt Wernigerode mitteilte. Damit sei die Übergabe der Brandsicherheitswache an den Nationalpark Harz erfolgt, die mindestens bis morgen Abend aufrechterhalten werde. Die Einsatzkräfte der lokalen Feuerwehr sind weiterhin vor Ort und nehmen Aufräumarbeiten vor. In der Nacht waren den Angaben zufolge noch rund 32 Einsatzkräfte und zehn Fahrzeuge von Feuerwehr und THW im Einsatzgebiet tätig.