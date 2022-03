Feuerwehr FOTO: David Inderlied Umwelt Waldbrand im Kreis Göttingen: Brandstiftung vermutet Von dpa | 14.03.2022, 15:53 Uhr | Update vor 31 Min.

Nach einem Waldbrand im Landkreis Göttingen vermutet die Polizei Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, gingen am Sonntagmittag aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Holzlager in einem Waldgebiet in der Nähe der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen in Flammen auf. Das Feuer breitete sich später auf einer Fläche von ungefähr 5000 Quadratmetern aus.