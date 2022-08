ARCHIV - Verbranntes Holz liegt in den Wäldern des Einsatzgebietes. Foto: Matthias Bein/dpa FOTO: Matthias Bein up-down up-down Löscharbeiten Waldbrand im Harz: Lage entspannt sich immer mehr Von dpa | 13.08.2022, 13:36 Uhr

Die Lage bei dem Waldbrand am Brocken im Nationalpark Harz entspannt sich zusehends. „Es sind immer weniger Stellen, an denen Rauch aufsteigt“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Samstagmittag. Es gebe noch vereinzelt Glutnester am Boden. Die Gefahr für die Einsatzkräfte sei gebannt. Am Vortag konnten die Feuerwehrleute das Brandgebiet teilweise nicht betreten, weil die Gefahr vor herabfallenden Baumspitzen und Ästen zu groß war. Der Einsatzleiter zeigte sich zuversichtlich, dass das Feuer noch am Samstag komplett gelöscht sein könnte.