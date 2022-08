Waldbrände im Landkreis Lüneburg FOTO: Carsten Schmidt/Feuerwehr Blecke up-down up-down Lüneburg Waldbrand gelöscht: Feuer auf Fläche von 200 Quadratmetern Von dpa | 26.08.2022, 08:17 Uhr

Ein Waldbrand am Rande von Bleckede im Landkreis Lüneburg hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Ortsausgang hätten am Donnerstagabend etwa 200 Quadratmeter Unterholz gebrannt, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und dank naher Wasserversorgung gelöscht. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Straße in Richtung Breetze war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.