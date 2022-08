Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Löscharbeiten Waldbrand an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen Von dpa | 13.08.2022, 17:55 Uhr

In einem Waldstück an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Er sei unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Nachmittag. Ersten Schätzungen zufolge ist eine Fläche von rund zehn Hektar betroffen. Das Feuer war am Morgen zwischen dem Beetzendorfer Ortsteil Mellin im Altmarkkreis Salzwedel und Brome im Landkreis Gifhorn von der Leitstelle in Niedersachsen an die Kollegen in Sachsen-Anhalt gemeldet worden.