Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Rotenburg Waldarbeiter erleidet tödliche Kopfverletzung Von dpa | 07.04.2022, 22:17 Uhr | Update vor 26 Min.

Bei Sägearbeiten im Wald ist ein Arbeiter im Kreis Rotenburg tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 46-jährige Mann am Vortag in einem Wald in Visselhövede mit einer Kettensäge gearbeitet. Später fanden Kollegen den Arbeiter mit schweren Kopfverletzungen. Rettungskräfte versuchten ihn wiederzubeleben, konnten ihm aber nicht mehr helfen, wie es von der Polizei hieß. Der genaue Hergang des Unfalls werde noch ermittelt.