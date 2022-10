SPD Bremen - Wahl der Spitzenkandidatur zur Bürgerschaftswahl Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Landtagswahl Wahlprogramm-Entwurf von Bremer SPD: Wirtschaft im Fokus Von dpa | 07.10.2022, 13:00 Uhr

Die SPD Bremen will die Arbeitsbedingungen in dem Zwei-Städte-Staat verbessern und ihn damit zu einem erfolgreichen Wirtschaftsstandort entwickeln. Das geht aus dem Entwurf des Programms für die Landtagswahl im nächsten Jahr hervor, den die Partei am Freitag in Bremen vorgestellt hat.