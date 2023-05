Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Hilfsangebot Wahlmann: Opfer von Straftaten sollten Opferhilfe nutzen Von dpa | 16.05.2023, 11:33 Uhr

Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann ruft Opfer von Straftaten dazu auf, die Arbeit der Stiftung Opferhilfe in Anspruch zu nehmen. „In Niedersachsen haben wir mit der Stiftung Opferhilfe eine hoch professionelle Organisation, an die sich Betroffene wenden können, um beispielsweise zu ihrer Zeugenaussage vor Gericht begleitet zu werden“, sagte Wahlmann in einer Mitteilung am Dienstag anlässlich des Jahresberichts der Stiftung.