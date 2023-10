Parteien Wahlen in Hessen und Bayern aus Sicht der AfD „Mega-Erfolg“ Von dpa | 08.10.2023, 20:33 Uhr | Update vor 25 Min. Landtagswahl Hessen - Wahlparty CDU Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down

Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind aus Sicht der niedersächsischen AfD ein „Mega-Erfolg“ für die Partei. „Zwei Rekordergebnisse, die zeigen, dass wir auch in den alten Bundesländern auf der Überholspur sind“, sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Stefan Marzischewski, am Sonntagabend laut Mitteilung. „Wir überzeugen mit unserer Politik und unserem Programm“, sagte er. „Die Katastrophenpolitik der Ampelparteien wurde abgestraft.“