Sebastian Lechner Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down CDU-Fraktionschef Wahlalter: Lechner gegen zeitnahe Verfassungsänderung Von dpa | 15.02.2023, 16:35 Uhr

CDU-Landtagsfraktionschef Sebastian Lechner hat sich gegen eine zeitnahe Verfassungsänderung in Niedersachsen ausgesprochen. In diesem und im kommenden Jahr müsse man sich vorzugsweise um andere Themen kümmern, sagte Lechner am Mittwoch in Hannover. Dazu zählten etwa die Unterrichtsversorgung an Schulen oder die Unterbringung und Integration von Geflüchteten. Dies müssten die Prioritäten der Landesregierung sein, Verfassungsänderungen stünden nicht auf dieser Agenda.