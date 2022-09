Landtagswahl Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Wahlen Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Niedersachsen ist online Von dpa | 08.09.2022, 14:26 Uhr

Gut vier Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen können sich Interessierte seit Donnerstag per Wahl-O-Mat im Internet über die Programme der Parteien informieren. Jeder Benutzer erhält nach Beantwortung von 38 Fragen eine Empfehlung, welche Parteien seine Vorstellungen am ehesten vertreten.