Politische Bildung Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl in Bremen online Von dpa | 17.04.2023, 12:58 Uhr

Mit dem Internet-Tool Wahl-O-Mat können die Bürgerinnen und Bürger in Bremen seit Montag herausfinden, mit welchen Parteien sie inhaltlich am meisten übereinstimmen. Das teilte die Landeszentrale für politische Bildung Bremen mit. Für die Erstellung der Website äußerten sich die 16 zur Wahl zugelassenen Parteien zu 38 politischen Themen. Vor der Bürgerschaftswahl am 14. Mai haben Nutzer nun die Möglichkeit, ihre eigenen Positionen mit denen der Parteien zu vergleichen.