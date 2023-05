Spitzenkandidat Piet Leidreiter nach der Verkündung der ersten Prognose. Foto: dpa/Philip Dulian up-down up-down Bürgerschaftswahl in Bremen Wer sind die „Bürger in Wut“ – und woher kommen die vielen Stimmen? und | 14.05.2023, 19:33 Uhr | Update vor 11 Min. Von Alexander Barklage dpa | 14.05.2023, 19:33 Uhr | Update vor 11 Min.

Das gute Abschneiden der Wählergruppierung Bürger in Wut (BiW) bei der Wahl in Bremen lässt das politische Berlin aufhorchen. Auch wenn die BiW davon profitiert, dass die AfD wegen interner Querelen diesmal nicht zur Landtagswahl in Bremen zugelassen war, gab es auch andere Gründe für ihren Erfolg.