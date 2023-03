Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Autokonzern VW will aufholen: E-Kleinwagen für ID-Reihe bis 2026 Von dpa | 15.03.2023, 10:41 Uhr

Die Kernmarke von Volkswagen will nach dem Produktions- und Lieferstau 2022 in diesem Jahr aufholen und wieder mehr Autos an die Kunden übergeben. Angepeilt werde eine deutliche Zunahme der Auslieferungen, sagte Finanzchef Patrik Andreas Mayer am Mittwoch - auch bei E-Autos. Zuletzt hatte es weiter Schwierigkeiten in der Beschaffung von Elektronik und manchen Rohstoffen gegeben. „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich die Versorgungslage im Verlauf des Jahres stabilisieren wird“, sagte der Manager bei der Vorstellung der detaillierten Geschäftszahlen in Wolfsburg.