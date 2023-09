Autoindustrie VW-Verkäufe verlieren weiter Schwung - China belastet Von dpa | 15.09.2023, 11:30 Uhr | Update vor 6 Min. VW Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down

Beim Volkswagen-Konzern verliert das Neuwagen-Geschäft weiter an Schwung. Mit 740.000 Fahrzeugen aller Konzernmarken wurden im August noch 5,7 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im schwachen Vorjahresmonat, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Im Juli hatte das Plus noch bei 6,6 Prozent gelegen, im ersten Halbjahr sogar bei 12,8 Prozent.