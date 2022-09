VW Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Gemeinschaftsunternehmen VW und Umicore gründen gemeinsame Batteriematerialienfirma Von dpa | 26.09.2022, 09:52 Uhr

Die Batteriesparte des Volkswagen-Konzerns und der belgische Materialtechnologiekonzern Umicore gründen ein milliardenschweres Gemeinschaftsunternehmen für Batteriematerialien. Das Joint Venture aus der VW-Tochter PowerCo und Umicore mit Sitz in Brüssel will drei Milliarden Euro investieren und Ende des Jahrzehnts Materialien für 2,2 Millionen Elektroautos jährlich liefern, wie die Unternehmen am Montag in Salzgitter und Brüssel mitteilten.