Quartalszahlen VW-Tochter Porsche steigert Geschäfte deutlich Von dpa | 28.10.2022, 08:16 Uhr

Die vom VW-Konzern in Teilen an die Börse gebrachte Sportwagentochter Porsche AG hat in den ersten neun Monaten deutlich zulegen können. Der Umsatz stieg um knapp 16 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro, wie aus dem Zwischenbericht des Wolfsburger Mutterkonzerns am Freitag hervorging. Das operative Ergebnis zog von knapp 3,6 Milliarden Euro im Vorjahr auf 5,05 Milliarden Euro an. In den Zahlen sind auch die Finanzdienstleistungen der Stuttgarter eingerechnet.