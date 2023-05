Cariad Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild up-down up-down Wolfsburg VW tauscht Führung seiner Software-Sparte Cariad aus Von dpa | 08.05.2023, 15:34 Uhr

Bei den hochfliegenden Plänen zur Programmierung eigener IT- und Elektronik-Systeme musste der VW-Konzern schon so manchen Kompromiss eingehen. Jetzt gibt es auch einen personellen Umbau. Wie lässt sich die interne Verzahnung in der komplexen Autogruppe verbessern?