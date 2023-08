Auto VW stoppt in Portugal die Bänder: Auch Emden betroffen Von dpa | 31.08.2023, 19:41 Uhr | Update vor 32 Min. Neuwagen von VW Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien stoppt VW in Portugal vorübergehend die Bänder. Die Produktion im Montagewerk in Palmela bei Lissabon werde voraussichtlich vom 11. September bis 12. November ruhen, betätigte ein Konzernsprecher am Donnerstag in Wolfsburg. Grund sei ein vom Hochwasser betroffener Zulieferer von Motorteilen, der derzeit nur eingeschränkt liefern könne.