Autobauer VW steigt ins Fahrradleasing ein: Blume zieht Bilanz Von dpa | 04.09.2023, 09:14 Uhr

Der Autobauer Volkswagen will jetzt auch in das Geschäft mit Leasingfahrrädern einsteigen. Die Finanztochter Volkswagen Financial Services plane eine Beteiligung am niederländischen Anbieter Bike Mobility Services (BMS), mit dessen Mutterkonzern Pon die Wolfsburger bereits beim Autovermieter Europcar zusammenarbeiten, kündigte VW am Montag anlässlich der IAA Mobility in München an. BMS ist beim Fahrradleasing mit Marken wie Business Bike, Lease A Bike und B2Bike vertreten.