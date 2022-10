Volkswagen-Logo Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Auto VW stabilisiert Verkäufe im September weiter Von dpa | 14.10.2022, 11:29 Uhr

Der Volkswagen-Konzern hat dank einer starken Erholung in China und in Europa auch im September wieder mehr Fahrzeuge abgesetzt. Im bisherigen Jahresverlauf bleiben die Auslieferungszahlen aber weiterhin schwach. Im abgelaufenen Monat fanden 755.800 Fahrzeuge den Weg zu den Kunden und damit 20,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Im gesamten Zeitraum Januar bis September kam VW damit auf gut 6 Millionen Fahrzeuge, 12,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.