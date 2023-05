Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Automobilindustrie VW-Spitze informiert über Softwareprobleme und Chinageschäft Von dpa | 10.05.2023, 03:48 Uhr

Der Volkswagen-Konzern will an diesem Mittwoch (ab 10 Uhr) seine Aktionärinnen und Aktionäre über den Stand der Dinge in Kenntnis setzen. Das vergangene Jahr war turbulent, unter anderem musste der langjährige Chef Herbert Diess (64) an der Konzernspitze dem jüngeren Porsche-Chef Oliver Blume (54) weichen. Blume soll dem Autoriesen wieder mehr Teamgeist beibringen – aber auch operative Probleme wie die kriselnde Softwareentwicklung und das schwächelnde Geschäft in der einstigen VW-Bastion China lösen.