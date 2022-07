ARCHIV - Das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände des Autokonzerns in Wolfsburg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Autoindustrie VW sieht in China nach Schwierigkeiten Aufholchancen Von dpa | 15.07.2022, 11:39 Uhr

Der Volkswagen-Konzern peilt auf seinem wichtigsten Markt China nach der Chipkrise und neuen Corona-Lockdowns eine rasche Erholung an. Der scheidende Regionalchef Stephan Wöllenstein sieht dafür gute Chancen. Im ersten Halbjahr habe man in der Volksrepublik mit „gewaltigen Schwierigkeiten“ zu tun gehabt, sagte der Manager am Freitag.