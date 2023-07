Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Auto VW produziert 200.000sten California in Hannover Von dpa | 11.07.2023, 15:07 Uhr | Update vor 1 Std.

20 Jahre nach dem Start der eigenen Camper-Produktion ist bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover am Dienstag der 200.000. VW California vom Band gerollt. Das Modell sei „eine echte Erfolgsgeschichte“, sagte Produktionsvorstand Josef Baumert. Allein im vergangenen Jahr seien 21.900 zum Wohnmobil umgebaute VW Transporter ausgeliefert worden, so viele wie nie zuvor. In diesem Jahr sollen es 31.000 werden.