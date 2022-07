ARCHIV - Das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände des Autokonzerns in Wolfsburg. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Autoindustrie VW nach Übernahme: „Alle Mobilitätsdienste zentralisieren“ Von dpa | 05.07.2022, 14:46 Uhr

Der Vermieter Europcar wird nach der Übernahme durch Volkswagen und ein Bieterkonsortium zur zentralen Dienstleistungs-Drehscheibe bei Europas größtem Autobauer. In mittlerer Frist sollen auch Technologien zum hochautomatisierten Fahren einbezogen werden, wie der Konzern und seine Finanzsparte am Dienstag ankündigten. Zunächst werde man „alle Mobilitätsdienste auf der neuen Plattform zentralisieren“. Dazu gehörten der Zugriff auf viele Einzelangebote per App sowie „eine gemeinsame Fahrzeugflotte, die all diese Dienste - von der Autovermietung und dem Auto-Abo bis hin zu Carsharing und Ride-Hailing - abdeckt“. Das Unternehmen Europcar soll unterdessen von der Börse genommen werden.