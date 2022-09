Volkswagen Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Auto VW: Möglicher Porsche-Börsengang „geht planmäßig voran“ Von dpa | 05.09.2022, 14:23 Uhr

Kurz vor einer erwarteten Entscheidung zum möglichen Börsengang der Tochter Porsche hat VW-Finanzvorstand Arno Antlitz das grundsätzliche Vorhaben noch einmal bestätigt. „Die Prüfung und Vorbereitung ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit und der meines Teams. Hier geht es planmäßig voran“, sagte der Manager hierzu am Montag in einer internen Veröffentlichung. Für den weiteren Tagesverlauf waren erneute Beratungen des Vorstands und des Aufsichtsrats darüber angekündigt, ob ein Teil der Aktien der Porsche AG künftig öffentlich gehandelt werden soll. Dem Vernehmen nach könnte sich der Beschluss bis in die späten Abendstunden ziehen.