Autos VW legt Halbjahreszahlen vor: Finanzchef vor Zusatzaufgabe Von dpa | 28.07.2022, 02:20 Uhr

Der VW-Konzern zieht am Donnerstag seine Bilanz zum ersten Halbjahr 2022. Im Auftaktquartal hatten die Wolfsburger trotz Verkaufseinbußen wegen des Chipmangels fast doppelt so viel verdienen können wie Anfang 2021 - im zweiten Jahresviertel belasteten dann jedoch unter anderem neue Corona-Lockdowns in China das Geschäft.