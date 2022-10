Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Software-Sparte VW-Konzern will Milliarden-Joint-Venture mit KI-Firma Von dpa | 12.10.2022, 13:01 Uhr

Volkswagens Software-Sparte Cariad will sich auf dem wichtigsten Automarkt China mit einer heimischen Größe für künstliche Intelligenz und automatisiertes Fahren zusammentun. Ein Gemeinschaftsunternehmen mit der KI-Firma Horizon Robotics könnte eine Investition von bis zu zwei Milliarden Euro bedeuten. Über entsprechende Pläne berichtete am Mittwoch auch das „Manager Magazin“. Konzernkreisen zufolge wäre der Schritt ein zentraler Baustein in der Digitalisierungs- und China-Strategie von Europas größter Autogruppe. Der förmliche Beschluss steht noch aus.