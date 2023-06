Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Auto VW-Konzern will Investitionsquote kürzen: Mehr Rendite Von dpa | 21.06.2023, 15:35 Uhr

Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden Jahren den Aufwand für Sachinvestitionen sowie Forschung und Entwicklung spürbar senken. Die Investitionsquote soll bis 2027 auf unter 11 Prozent des Umsatzes sinken, wie der Dax-Konzern am Mittwoch anlässlich eines Investorentages in Hockenheim mitteilte. Für dieses Jahr haben die Wolfsburger noch einen Anteil von 14,5 Prozent der Erlöse für Investitionsausgaben eingeplant.