Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Automobilindustrie VW-Gruppe verkauft im ersten Halbjahr mehr Autos Von dpa | 14.07.2023, 11:24 Uhr | Update vor 14 Min.

Der VW-Konzern hat im Juni erneut mehr Autos verkauft. Weltweit seien in dem Monat 847 600 Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert worden, 5,7 Prozent mehr als im Juni 2022, teilten die Wolfsburger am Freitag mit. Im ersten Halbjahr insgesamt lag das Plus bei 12,8 Prozent. Von Januar bis Juni wurden 4,372 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert.