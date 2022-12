Volkswagen AG Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down Börsen VW-Finanzchef: Bewertung „im Ungleichgewicht“ Von dpa | 16.12.2022, 11:57 Uhr

Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz hält den größten deutschen Konzern auch nach dem Börsengang der Tochter Porsche tendenziell für unterbewertet. Der Gang der Sportwagenmarke an den Finanzmarkt Ende September sei erfolgreich gewesen, sagte der Manager am Freitag auf einer Sonderhauptversammlung in Berlin. Insofern sei es folgerichtig, die Porsche AG am Montag in den obersten deutschen Börsenindex Dax aufzunehmen. „Es ist aber deutlich geworden, dass die heutige Bewertung des Volkswagen-Konzerns im Ungleichgewicht ist.“