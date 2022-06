ARCHIV - Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG, im Gespräch mit einem dpa-Journalisten. Foto: Swen Pförtner/dpa/Bildarchiv FOTO: Swen Pförtner Personalabbau VW: „Es darf niemand auf der Strecke bleiben“ Von dpa | 09.06.2022, 18:26 Uhr

Betriebsratschefin und Aufsichtsrätin Daniela Cavallo besteht trotz möglichen Personalabbaus in manchen Gebieten auf klaren Zusagen an die Beschäftigten von Volkswagen. Gerade im schwierigen Umbruch in Richtung E-Mobilität und Vernetzung werde die einflussreiche Belegschaftsvertretung darauf achten, dass alle weiteren Veränderungen sozialverträglich ablaufen, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag/online Donnerstag): „Es darf niemand auf der Strecke bleiben.“ Grundsätzlich gelte: „Zumindest braucht jede Belegschaft, jeder Standort eine Perspektive.“