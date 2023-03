Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Automobilkonzern VW: Entscheidung über weiteres Batteriezellwerk dauert Von dpa | 13.03.2023, 14:34 Uhr

Der VW-Konzern will sich mit der Entscheidung für den Standort seiner nächsten europäischen Batteriezellfabrik nach Nordschweden, Salzgitter und Valencia in Spanien noch Zeit lassen. Für einen Standort in Nordamerika steht der Beschluss dagegen voraussichtlich bald.