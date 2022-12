Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse 56-Jähriger muss nach Tötung von Mutter in Psychiatrie Von dpa | 16.12.2022, 11:00 Uhr

Nachdem er im Zustand der Schuldunfähigkeit seine Mutter getötet hat, wird ein 56-Jähriger aus Hildesheim dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Damit folgte die Strafkammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine fortbestehende Gefährlichkeit des Mannes sieht, wie ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim am Freitag sagte. Nach Überzeugung der Kammer tötete der Beschuldigte am 8. Mai 2022 die 78-Jährige in deren Wohnung in Hildesheim. In dem Verfahren hatte er angegeben, sich nicht an den Übergriff erinnern zu können.