Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Medienbericht VW-Chef Blume will Vorstand der IT-Tochter Cariad absetzen Von dpa | 05.05.2023, 22:36 Uhr

Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume will nach einem Bericht von „Business Insider“ die komplette Führung der mit Problemen kämpfenden Software-Tochter Cariad absetzen. Die Top-Manager seien von Blume bereits über ihren bevorstehenden Rauswurf informiert worden, schreibt das Wirtschaftsportal. Der Aufsichtsrat solle dies nach der VW-Hauptversammlung am nächsten Mittwoch in Berlin beschließen.