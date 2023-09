Automobil Messe VW-Chef Blume sieht China-Konkurrenz nicht als Bedrohung Von dpa | 04.09.2023, 14:15 Uhr | Update vor 1 Std. Automesse IAA Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down

VW-Chef Oliver Blume sieht die neue Konkurrenz von Automarken aus China nach eigenen Worten nicht als Bedrohung für die europäischen Hersteller. „Die Chinesen haben in den letzten Jahrzehnten das Autobauen gelernt“, räumte er am Montag vor Beginn der Messe IAA in München ein. Etablierte Hersteller hätten gegenüber den neuen Herausfordern aber weiter Vorteile. „Wir haben das Fahrzeug-Know-how, wir haben das Qualitätsniveau. Und wir haben ein Markenerbe. Das haben die Neuen nicht. Wir sehen uns daher gut positioniert.“