Von dpa | 24.04.2023, 22:06 Uhr

VW-Chef Oliver Blume hat die Entscheidung des Autokonzerns für den Bau einer großen Batteriefabrik in Kanada mit den gebotenen exzellenten Bedingungen begründet. „Die kanadische Regierung hat sich hervorragend eingesetzt“, sagte Blume am Montag in der Hauptstadt Ottawa zu Journalisten. „Subventionen spielen eine wichtige Rolle, um so ein Projekt betriebswirtschaftlich rechnen zu können. Da hat die kanadische Regierung hervorragende Möglichkeiten geboten.“ Zudem habe sie auch „sehr pragmatisch agiert“, sagte Blume. „Wir haben das Projekt innerhalb kürzester Zeit entschieden.“