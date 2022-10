Daniela Cavallo Foto: Roland Niepaul/Volkswagen/dpa/Ar up-down up-down Modernisierung VW-Betriebsratschefin: Mitbestimmung dringend modernisieren Von dpa | 05.10.2022, 12:10 Uhr

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat eine stärkere Rolle der Gewerkschaften im industriellen Umbau und eine rasche Reform des gesetzlichen Rahmens für die Mitbestimmung in Unternehmen gefordert. „Unsere 50 Jahre alte Betriebsverfassung ist längst an zu vielen Stellen hinter die gesellschaftliche und technologische Entwicklung zurückgefallen“, sagte sie bei einer Veranstaltung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in Lübeck.