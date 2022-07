Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht anlässlich des Baustarts der VW-Batteriezellfabrik. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Autoindustrie VW-Batteriefirma soll 20.000 Jobs schaffen Von dpa | 07.07.2022, 16:56 Uhr

Der Volkswagen-Konzern will in seiner neu gegründeten Batteriefirma in Europa mittelfristig bis zu 20.000 Menschen beschäftigen und prüft auch in Nordamerika den Aufbau eigener Zellwerke. Das PowerCo genannte Unternehmen soll in der Zeit bis 2030 über 20 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr erzielen, wie VW am Donnerstag in Salzgitter zum Baubeginn der ersten konzerninternen Fabrik für Elektroauto-Akkuzellen in Deutschland ankündigte.