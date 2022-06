Eine Katze verläßt eine Wohnung durch eine Terrassentür. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod Tiere Vorsicht für Hunde und Katzen wegen Aujeszkyscher Krankheit Von dpa | 03.06.2022, 11:32 Uhr

Hunde an die Leine und Vorsicht bei der Fütterung von Katzen und Hausschweinen, rät der Veterinärdienst des Landkreises Harburg. Der Grund: Ende Mai wurde bereits zum dritten Mal die Aujeszkysche Krankheit (AK) bei einem Wildschwein im Nachbarkreis Lüneburg festgestellt. Im Landkreis Harburg wurde das Virus bisher nicht nachgewiesen. „Insbesondere Hundehalter sollten ihre Tiere auch außerhalb der während der Brut- und Setzzeit von 1. April bis 15. Juli geltenden Leinenpflicht in der freien Landschaft an der Leine führen“, sagte Thorsten Völker von der Kreisverwaltung.